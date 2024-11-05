В Кремле ответили на обвинения в отправке воспламеняющихся устройств через DHL

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал информационными вбросами сообщения о том, что российское руководство может быть причастно к отправке воспламеняющихся устройств через международную компанию DHL. Он прокомментировал ситуацию в ходе регулярного брифинга с журналистами.

Во время мероприятия корреспонденты попросили пресс-секретаря президента РФ оценить статью на соответствующую тему в газете The Wall Street Journal.

«Упомянутое издание и другие издания, достаточно уважаемые, очень часто осуществляют невнятные информационные вбросы. <...> Я думаю, это один из таких [материалов]», — сказал Песков.

Он добавил, что западные страны никогда не подкрепляют подобные обвинения в адрес Москвы «сколько-нибудь достоверными» сведениями.

22 июля 2024 года на складе компании экспресс-доставки DHL в окрестностях британского города Бирмингема произошел пожар. Огонь возник из-за срабатывания зажигательного устройства, находившегося в одной из посылок. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб быстро потушили возгорание, а впоследствии за расследование ЧП взялось контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда.

В ноябре газета The Wall Street Journal сообщила, что западные чиновники считают случившееся частью российской диверсионной операции. По данным журналистов, Москва якобы отправляла взрывчатку за границу, чтобы спровоцировать пожары на грузовых самолетах. Речь идет о воздушных судах, следовавших в Канаду и США.

Ранее в Кремле назвали безосновательными обвинения в адрес РФ о вмешательстве в выборы в Великобритании.