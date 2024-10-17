Расследование пожара на складе DHL в Бирмингеме ведет Скотланд-Ярд

Расследование пожара, который произошел в июле на складе компании экспресс-доставки DHL в пригороде Бирмингема, ведет контртеррористическое подразделение Скотланд-Ярда. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Возгорание на складе произошло 22 июля. По имеющейся информации, его вызвало зажигательное устройство. Однако пожар был быстро потушен, а пострадавших в результате происшествия не оказалось.

Британская контрразведка выдвинула версию о том, что в пожаре виноваты российские спецслужбы. Они якобы подложили зажигательное устройство на борт самолета, летевшего в Великобританию, и таким образом оно попало на склад в пригороде Бирмингема.

Скотланд-Ярд также проверяет, не имеется ли связи с аналогичным инцидентом, происшедшим на складе DHL в немецком Лейпциге.

23 июля в DHL прокомментировали обнаружение взрывчатки в посылках из Германии.

Ранее полиция ФРГ провела масштабную операцию после задержания поджигателя.