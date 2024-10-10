Все заявления о якобы вмешательстве России в выборы в Великобритании абсолютно бездоказательны и безосновательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время брифинга.

Он подчеркнул, что Россия не готова воспринимать бездоказательные обвинения, относится к ним «как к совершенно огульной какой-то критике», не заслуживающей внимания.

Руководитель британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум ранее в октябре заявлял, что российские спецслужбы якобы планируют «создать хаос» в Великобритании и Европе. Выступая в Лондоне, он связал это с тем, что королевство и другие западные страны активно оказывают поддержку Украине в конфликте с РФ.

По итогам всеобщих выборов депутатов Палаты общин в июле 2024 года к власти в Великобритании пришла Лейбористская партия. Ее лидером с 2020 является Кир Стармер, занявший пост премьера королевства.

Выборы лидера Консервативной партии завершатся 31 октября. Имя победителя станет известно 2 ноября. На этот раз новый глава Консервативной партии станет лидером оппозиции.

Ранее российское посольство в Лондоне отвергло утверждения МИ-5 об актах диверсии со стороны РФ.