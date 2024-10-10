Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле назвали безосновательными заявления о якобы вмешательстве РФ в выборы в Британии

Песков: заявления о якобы вмешательстве РФ в выборы в Британии безосновательны

close
MGIMO360 TV/YouTube

Все заявления о якобы вмешательстве России в выборы в Великобритании абсолютно бездоказательны и безосновательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков во время брифинга.

Он подчеркнул, что Россия не готова воспринимать бездоказательные обвинения, относится к ним «как к совершенно огульной какой-то критике», не заслуживающей внимания.

Руководитель британской службы контрразведки МИ-5 Кен Маккаллум ранее в октябре заявлял, что российские спецслужбы якобы планируют «создать хаос» в Великобритании и Европе. Выступая в Лондоне, он связал это с тем, что королевство и другие западные страны активно оказывают поддержку Украине в конфликте с РФ.

По итогам всеобщих выборов депутатов Палаты общин в июле 2024 года к власти в Великобритании пришла Лейбористская партия. Ее лидером с 2020 является Кир Стармер, занявший пост премьера королевства.

Выборы лидера Консервативной партии завершатся 31 октября. Имя победителя станет известно 2 ноября. На этот раз новый глава Консервативной партии станет лидером оппозиции.

Ранее российское посольство в Лондоне отвергло утверждения МИ-5 об актах диверсии со стороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами