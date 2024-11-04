Захарова заявила о многочисленных фальсификациях, учиненных властями Молдавии на выборах

Президентские выборы в Молдавии стали самой недемократической избирательной кампанией за все годы молдавской независимости. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой приводится в Telegram-канале внешнеполитического ведомства РФ.

«Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей. Обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте, открывающую возможности для махинаций», — отметила Захарова.

По ее словам, отличительными чертами выборов в Молдавии стали репрессии властей в отношении оппозиции и российских СМИ, вмешательство Запада в избирательный процесс, а также масштабное использование президентом Майей Санду административного ресурса.

Захарова обвинила Кишинев в дискриминации молдавских избирателей, проживающих в России. Для 500 тысяч молдаван на территории РФ было открыто лишь два участка для голосования, тогда как для такого же количества граждан Молдавии, живущих в Северной Америке и Западной Европе, работали более 200 участков.

Результаты подсчета бюллетеней показали, что «победу Санду обеспечили голоса молдавской диаспоры, проживающей в странах Запада», подчеркнула представитель МИД.

До этого специальный координатор и руководитель группы наблюдателей ОБСЕ Люция Потучкова заявила, что Санду пользовалась выгодой, которую извлекала из злоупотребления государственными ресурсами во время второго тура выборов президента республики, однако не так значительно, как в первом.

Ранее в России заявили о реализации Западом проекта «Украина 2.0» в Молдавии.