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В Кремле не удивились заявлениям о причастности России к пересылке взрывчатки в Евросоюз

Песков назвал ложью слова о якобы причастности РФ к пересылке взрывчатки в ЕС

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Maxim Shemetov/Reuters

Распространившаяся в СМИ информация о якобы причастности Российской Федерации к пересылке взрывчатки в Европейский союз (ЕС) является инсинуацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает The Wall Street Journal (WST).

По словам Пескова, Москва еще ни разу не слышала официальных обвинений по этому поводу, такие сообщения являются «традиционными необоснованными инсинуациями СМИ».

Согласно информации WST, западные чиновники связывают доставку в Европейский союз взрывчатки, воспламенившейся в июле на складах DHL в Германии и Великобритании, с российской диверсионной операцией. Операция якобы должна помочь вызвать пожар в самолетах, направляющихся в США и Канаду.

В Национальной прокуратуре Польши сообщили, что в стране были арестованы четыре человека, подозреваемых в участии в диверсионных и террористических операциях по заданию неизвестной иностранной разведки. Глава внешней разведки Польши Павел Шота заявил, что диверсии якобы готовились по заказу Москвы. С похожими утверждениями выступили и другие представители западных разведок.

Ранее суд арестовал фигуранта дела о взрывчатке в иконах.

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