Суд арестовал фигуранта дела о взрывчатке в иконах

Фигуранту дела о провозе на территорию России через страны Европейского союза взрывчатки в православных иконах и церковной утвари предъявлено обвинение, он арестован на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Соответствующая информация подтверждается данными из судебной базы Псковского областного суда. Отмечается, что у обвиняемого Дмитрия Гратия есть как гражданство России, так и гражданство иностранного государства. Уголовное дело возбуждено в отношении еще одного человека, помимо Гратия.

По словам собеседника агентства, 1 февраля по постановлению Псковского городского суда подозреваемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 суток, по 8 февраля 2024 года включительно.

Так как 7 февраля фигуранту уже было предъявлено обвинение в совершении преступления по п.«в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ...»), ранее избранная мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до двух месяцев.

В начале этой недели стало известно, что сотрудники ФСБ нашли в автомобиле, который пытался пересечь участок латвийско-российской границы, православные иконы и церковную утварь со взрывчаткой иностранного производства. Сотрудник МВД Дмитрий Белоцерковский заявил, что количества изъятого гексогена хватило бы, чтобы подорвать пятиэтажный жилой дом. Предполагается, что контрабанду хотели доставить в Москву с Украины через европейские страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали инцидент со взрывчаткой в иконах еще одним тревожным сигналом.