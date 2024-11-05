В ЕС назвали признак, указывающий на возможную победу Трампа

Вероятность победы кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах возрастает на фоне увеличения поддержки правых в Европе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Беспокойства и стремления, которые движут избирателями Трампа в Америке, не так уж и отличаются от тех, которые движут правой волной в Европе <...> я считаю, что политическая волна, поднимающаяся в Европе, является явным признаком того, что возможно в Америке», — отметил депутат.

По оценке Мариани, в этой связи члены республиканской партии в США в преддверии выборов имеют все основания надеяться на успешное для них завершение электорального процесса.

Причинами роста консервативных настроений и «правой волны» среди избирателей в Европе и США депутат назвал рост количества мигрантов и экономическую стагнацию.

В конце октября сообщалось, что в США за последние 3,5 года — в период президентства Джо Байдена — прибыли рекордные 10,1 млн нелегальных мигрантов.

Ранее Трампа обвинили в искажении высказываний Харрис.