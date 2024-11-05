Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ЕС назвали признак, указывающий на возможную победу Трампа

Евродепутат Мариани: за успехом правых в Европе может последовать победа Трампа

close
White House/Global Look Press

Вероятность победы кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа на выборах возрастает на фоне увеличения поддержки правых в Европе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

«Беспокойства и стремления, которые движут избирателями Трампа в Америке, не так уж и отличаются от тех, которые движут правой волной в Европе <...> я считаю, что политическая волна, поднимающаяся в Европе, является явным признаком того, что возможно в Америке», — отметил депутат.

По оценке Мариани, в этой связи члены республиканской партии в США в преддверии выборов имеют все основания надеяться на успешное для них завершение электорального процесса.

Причинами роста консервативных настроений и «правой волны» среди избирателей в Европе и США депутат назвал рост количества мигрантов и экономическую стагнацию.

В конце октября сообщалось, что в США за последние 3,5 года — в период президентства Джо Байдена — прибыли рекордные 10,1 млн нелегальных мигрантов.

Ранее Трампа обвинили в искажении высказываний Харрис.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами