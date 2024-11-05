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Ветеран ГРУ назвал псевдоним Столтенберга, попавшего в разработку советской разведки

Ветеран ГРУ: Столтенберга под псевдонимом Стеклов разрабатывала разведка СССР

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Global Look Press

Бывшего генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга разрабатывала разведка СССР, его агентурным псевдонимом был «Стеклов». Об этом сообщил ветеран Главного разведывательного управления Генштаба ВС России, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров в беседе с РИА Новости.

«В конце 1980-х — начале 1990-х годов Йенс Столтенберг в действительности находился в разработке советской разведки под агентурным псевдонимом «Стеклов», — отметил он.

Но Столтенберг отказался сотрудничать и рассказал о своих контактах полиции в Норвегии, уточнил Винокуров.

В начале октября Столтенберг в интервью Financial Times сообщил о своих контактах с «разведчиком из КГБ» в Норвегии. По словам экс-генсека НАТО, по просьбе норвежской контрразведки он пытался переманить сотрудника КГБ на сторону Осло, но ничего не вышло. Винокуров это заявление опроверг.

Йенс Столтенберг ушел в отставку с поста генсека НАТО 1 октября. Следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса стал бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Ранее против экс-генсека НАТО подали иск за конфликт на Украине.

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