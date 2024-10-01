Экс-премьер Нидерландов стал 14-м генсеком НАТО

Бывший премьер Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета.

Столтенберг передал Рютте молоток, который подарила Исландия НАТО в 1963 году, и пригласил его занять кресло председателя Североатлантического совета.

Марк Рютте с октября 2010 года был премьером и министром по общим вопросам Нидерландов. В июле 2023 года он подал королю Нидерландов прошение об отставке, после того как правительственная коалиция не смогла добиться решения по ограничению притока мигрантов.

Генерального секретаря НАТО избирают единогласно государства-члены на четырехлетний срок с правом переизбрания на такой же период.

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