Против экс-генсека НАТО подали иск за конфликт на Украине

Гражданин Франции и автор книги об участии Запада в украинском кризисе Патрик Пазен подал иск против бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за участие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исковое заявление.

Иск был подан в суд Брюсселя 27 сентября. В нем он также обвинил Столтенберга в покушении на безопасность государств НАТО, преступлении против мира, а также в причинении ущерба жизни и здоровью группы лиц.

Кроме того, в исковом заявлении содержатся обвинения в саботаже дипломатических усилий по предотвращению конфликта, включая провал переговоров НАТО с РФ по российским предложениям о евробезопасности в январе 2022 года.

До этого заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Столтенберг «разжигает огонь» между Россией и Североатлантическим альянсом. По мнению Джабарова, у Столтенберга «не получилось» заниматься большой политикой, поскольку он позволяет себе заявления, которые его «не красят».

Ранее Столтенберг сделал признание о решениях НАТО.