Депутат АдГ назвал более предпочтительного кандидата в президенты США

Стремление Дональда Трампа к завершению вооруженного конфликта на Украине делает его кандидатуру более привлекательной на предстоящих выборах. Об этом заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что Дональд Трамп более открыт к идее прекращения войны между Украиной и Россией. Он высказывался по этому поводу ранее», - подчеркнул политик.

Котре выразил мнение, что Трамп менее подвержен влиянию «глубинного государства» по сравнению с представителями Демократической партии. Это, по его мнению, означает, что у Трампа нет явного интереса в эскалации конфликта или в передаче украинских активов американским компаниям. В этой связи Котре отметил, что с удовольствием увидел бы Трампа на посту президента. При этом он добавил, что сложно заранее предугадать, какие решения Трамп будет принимать в качестве главы государства.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что положительные прогнозы по диалогу России и США, в случае если Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2024 году, являются безосновательными. По его словам, положительные прогнозы на возможный приход к власти Трампа строить по большому счету не на чем.

Ранее Трамп ответил на вопрос о «справедливой» сделке между Россией и Украиной.