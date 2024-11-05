Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат АдГ назвал более предпочтительного кандидата в президенты США

Депутат бундестага: позиция Трампа по Украине делает его предпочтительнее Харрис

close
Frank Hammerschmidt/Global Look Press

Стремление Дональда Трампа к завершению вооруженного конфликта на Украине делает его кандидатуру более привлекательной на предстоящих выборах. Об этом заявил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре в интервью РИА Новости.

«Я считаю, что Дональд Трамп более открыт к идее прекращения войны между Украиной и Россией. Он высказывался по этому поводу ранее», - подчеркнул политик.

Котре выразил мнение, что Трамп менее подвержен влиянию «глубинного государства» по сравнению с представителями Демократической партии. Это, по его мнению, означает, что у Трампа нет явного интереса в эскалации конфликта или в передаче украинских активов американским компаниям. В этой связи Котре отметил, что с удовольствием увидел бы Трампа на посту президента. При этом он добавил, что сложно заранее предугадать, какие решения Трамп будет принимать в качестве главы государства.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что положительные прогнозы по диалогу России и США, в случае если Дональд Трамп победит на президентских выборах в 2024 году, являются безосновательными. По его словам, положительные прогнозы на возможный приход к власти Трампа строить по большому счету не на чем.

Ранее Трамп ответил на вопрос о «справедливой» сделке между Россией и Украиной.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами