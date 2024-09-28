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Трамп ответил на вопрос о «справедливой» сделке между Россией и Украиной

Трамп: рано раскрывать суть справедливой сделки по решению украинского кризиса

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Shannon Stapleton/Reuters

Раскрывать суть «справедливой сделки» по разрешению украинского конфликта пока рано. Об этом заявил экс-президент США и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп, передает CNN.

«Когда его спросили, что он считает «справедливым», Трамп ответил, что «еще слишком рано об этом говорить», — говорится в сообщении телеканала.

Кандидат в президенты добавил, что у него «есть свои идеи» относительно урегулирования конфликта на Украине.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с Трампом затруднился с ясным объяснением о виновниках конфликта на Украине.

Как отмечала газета The New York Times, Зеленский сообщил Трампу, что конфликт «не должен был начинаться». В свою очередь, Трамп описал ситуацию на Украине так, будто это был «спор между двумя сторонами», который можно было бы «разрешить честной сделкой».

Ранее экс-советник Кучмы оценил итоги визита Зеленского в США.

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