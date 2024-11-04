Американский телеканал заявил о поступающих сотрудникам избиркомов угрозах

В США сотрудникам избирательных комиссий в преддверии президентских выборов поступают многочисленные угрозы. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на документ, переданный полицией Нью-Йорка.

«Сотрудники избирательных комиссий по всей стране получают угрозы, а правоохранительные органы выделяют «значительные ресурсы» для обеспечения общественной безопасности во время выборов», — говорится в публикации.

В числе «потенциальных целей», по данным телеканала, находятся сотрудники избирательных комиссий и правительственные чиновники, офисы избирательных кампаний, а также связанные с голосованием сайты, инфраструктура и технологии.

Среди возможных угроз в полицейском документе перечислены физические нападения, поджоги, доставка подозрительных посылок, кибератаки и дезинформация.

По данным ABC News, ФБР получило более 2000 сообщений с жалобами на угрозы в адрес работников избирательных комиссий.

В конце октября газета The Times со ссылкой на опрос YouGov писала о том, что более 25% жителей США уверены в том, что в стране может начаться гражданская война после президентских выборов. Около четверти (27%) жителей США посчитали возможными вспышки насилия в штатах.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в США заявили о желании богатых американцев уехать из страны в преддверии выборов.