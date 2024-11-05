Харрис захватила лидерство среди вероятных избирателей

Вице-президент США Камала Харрис, выдвинувшая свою кандидатуру от демократов на предстоящих выборах, опережает своего соперника-республиканца и экс-президента Дональда Трампа по поддержке потенциальных избирателей на национальном уровне. Это подтверждают результаты совместного опроса, проведенного радиокомпанией NPR, телеканалом PBS и социологическим порталом Marist Poll, сообщает РИА Новости.

По данным исследования, 51% опрошенных готовы поддержать Харрис, в то время как Трампа поддерживают 47%. Остальные кандидаты вызывают интерес лишь у 2% респондентов.

Тем не менее 49% участников опроса уверены, что на выборах победит Трамп, тогда как в успех Харрис верят 46%.

Результаты опроса также показывают, что Трамп пользуется большим авторитетом среди независимых избирателей, набирая 51% по сравнению с 46% у Харрис. Кроме того, экс-президент впереди по поддержке белых потенциальных избирателей (54% против 45%), в то время как Харрис имеет преимущество среди небелых респондентов (63% против 32%).

Среди участников, относящихся к поколениям Z (рожденные с 1997 по 2012 год), миллениалов (рожденные с 1984 по 2000 год) и беби-бумеров (рожденные с 1946 по 1964 год), больше половины отдают предпочтение Харрис. В то же время более 53% представителей старшего поколения (рожденные с 1900 по 1925 год) и тихого поколения (рожденные с 1928 по 1945 год) поддерживают Трампа.

Харрис также демонстрирует более высокую поддержку среди женщин (55%), хотя ей удалось сократить разрыв среди мужчин, большинство из которых все еще предпочитают Трампа (51% против 47%).

Стоит отметить, что 55% вероятных избирателей, участвовавших в опросе, уже отдали свои голоса, и 56% из них поддерживают Харрис. Трамп, в свою очередь, пользуется поддержкой 53% среди тех, кто еще не проголосовал.

Опрос проводился с 31 октября по 2 ноября в режиме онлайн и по телефону среди 1560 совершеннолетних граждан США, погрешность составляет около трех процентных пунктов.

До этого Арнольд Шварценеггер заявил, что поддержит на выборах президента США Камалу Харрис.

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