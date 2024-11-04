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Депутат Рады рассказал, что случится с ВСУ после выборов в США

Депутат Рады Дубинский предрек ВСУ обвал фронта после выборов в США

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Ivan Antypenko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет крупный обвал фронта сразу после выборов в США. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в следственном изоляторе по подозрению в госизмене.

По его словам, депутат Марьяна Безуглая «клевещет», когда говорит, что военнослужащих из сил противовоздушной обороны (ПВО) переводят в пехоту.

«А куда делись 14 сформированных, но не вооруженных бригад? И куда, простите, тогда призывают еще 160 тысяч? Что-то из этого – ложь... Если так, то мы на пороге крупного обвала фронта сразу после выборов в США», — написал Дубинский.

2 ноября Безуглая обратила внимание на то, что эффективность украинских сил ПВО в последнее время заметно снизилась. В своем Telegram-канале она поинтересовалась у граждан, заметили ли они, что на Украине стали реже сбивать дроны-камикадзе. Парламентарий объяснила ситуацию тем, что военных из сил ПВО переводят в пехоту, где наблюдается нехватка солдат.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВСУ могут капитулировать в случае победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. По мнению эксперта, распад украинской армии может начаться уже в ноябре, после президентских выборов в Соединенных Штатах.

Ранее в Раде заявили о трудном положении Украины вне зависимости от выборов в США.

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