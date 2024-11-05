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Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 послов

Путин примет верительные грамоты у послов, в том числе из недружественных стран

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Алексей Даничев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во вторник, 5 ноября, примет верительные грамоты от 28 новых послов, среди которых представители нескольких недружественных стран, а также дипломаты из Израиля, Индии, Армении, Азербайджана и других государств. Об этом сообщает РИА Новости.

К главе российского государства обратятся послы таких недружественных стран, как Акира Муто (Япония), Сара Тейлор (Канада), Кармело Ингуанез (Мальта), Генц Пецани (Албания), Марк Джулиан Трейнор (Новая Зеландия), Чечилия Пиччони (Италия), Рикардо Мартинес Васкес (Испания), Джулиан Клэр (Ирландия), Йеспер Вар (Дания), Мишель Рене Жеребцофф (Бельгия), Йоаннеке Марейке Балфоорт (Нидерланды) и Марья Элина Лиивала (Финляндия).

Кроме того, в церемонии примут участие Симона Гальперин (Израиль), Тит Линн Оун (Мьянма), Аристид Рапугдудба Людовик Тапсоба (Буркина-Фасо), Чеонг Лун Лай (Малайзия), Иван Орлич (Босния и Герцеговина), Винай Кумар (Индия), Энрике Игнасио Феррер Виейра (Аргентина), Питер Мутуку Матуки (Кения), Сипхандон Ойбуабудди (Лаос), Генет Тешоме Жирру (Эфиопия), Исса Абду Сидику (Нигер) и Марк Грей Маронгве (Зимбабве).

Кроме того, верительные грамоты будут вручать ряд представителей СНГ: Александр Рогожник (Белоруссия), Кубанычбек Боконтаев (Киргизия), Гурген Арсенян (Армения), Рахман Мустафаев (Азербайджан).

В октябре сообщалось, что Минфин и Центральный банк России обсуждают вопросы снятия валютных ограничений для инвесторов из недружественных стран.

Ранее в МВД заявили о растущей популярности России среди граждан недружественных стран.

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