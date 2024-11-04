Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отдать приказ начать окапывать Киев. Об этом заявил бывший военный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Мартин Брест в эфире украинского «Пятого канала».

«Нужно начинать окапывать Киев. А не только Покровск. Окапывать все», — сказал он.

По мнению бывшего военного, Украине нужно готовиться к серьезным боям за города. Он добавил, что в случае чего можно «потом раскопать» города.

В свою очередь, украинский лидер в последнее время сделал несколько громких заявлений. 4 ноября он сообщил о «важных сдвигах» в вопросах поставок от партнеров для линии фронта.

2 ноября он заявил, что «первые тысячи северокорейских военных» находятся недалеко от границы с республикой, и ВСУ могли бы нанести «превентивный удар» при наличии дальнобойного оружия и разрешения на его использование. Он отметил, что США и страны Запада молчат, не позволяя нанести удар по корейцам.

Ранее Зеленский назвал причину атаки ВСУ на Курскую область.