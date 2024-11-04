Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посоветовал офису генерального секретаря ООН читать Устав организации полностью, а не только те фрагменты, которые можно использовать в контексте конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат напомнил, что коллективный Запад при подспорье Секретариата ООН требует восстановить территорию Украины в границах 1991 года, ссылаясь на принцип Устава ООН об уважении территориальной целостности государств и другие документы.

Лавров обратил внимание, что в Уставе ООН также приводятся слова о признании права наций на самоопределение. В связи с этим, по словам министра, официальным лицам ООН необходимо более четко излагать, толковать международное право, читать Устав ООН от начала до конца.

Глава МИД РФ добавил, что генсек ООН Антониу Гутерриш «вспомнил» об угрозе интернационализации украинского кризиса спустя почти три года после того, как западные страны подготовили республику к вооруженному конфликту и руководят войной «непосредственно на земле».

Ранее Лавров заявил, что США готовят авантюру по вовлечению Европы в войну с Россией.