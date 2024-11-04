Туска призвали уйти в отставку в случае победы Трампа на выборах

Премьер-министру Польши Дональду Туску стоит уйти в отставку, если на предстоящих президентских выборах в США победит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Такое заявление в эфире телеканала Polsat сделал бывший министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

Он отметил, что Варшаве важно поддерживать близкие отношения с Вашингтоном.

«Меня беспокоит, что нынешняя власть <...> сделала ставку на [кандидата в президенты США от Демократической партии] Камалу Харрис. Из-за этого Туск после победы Трампа должен уйти в отставку», — сказал политик, который сейчас возглавляет парламентскую фракцию партии «Право и справедливость».

Блащак выразил уверенность, что возвращение к власти Трампа больше отвечает интересам Польши, чем избрание Харрис. Когда республиканец занимал пост американского президента, между Варшавой и Вашингтоном складывались очень хорошие отношения.

При этом сейчас некоторые польские чиновники и общественные деятели жестко критикуют экс-хозяина Белого дома, подчеркнул бывший министр национальной обороны. Он уточнил, что нападки Туска на Трампа он воспринимает как «сервилизм» по отношению к Берлину.

«Если победит Трамп, я думаю, что немедленно должно смениться правительство в Польше, потому что Германия не в состоянии поддержать нас, когда речь идет об обороне, а США — да», — резюмировал Блащак.

Ранее в Польше заявили об окончании эры геополитического доминирования США.