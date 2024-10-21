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В МИД заявили о попытках Зеленского втянуть НАТО в конфликт с ядерной державой

Небензя: Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с ядерной державой

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Johanna Geron/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сталкивается с явными неудачами на фронте, и поэтому активно пытается привлечь НАТО к открытому конфликту с ядерной державой. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН, созванного по инициативе западных стран для обсуждения ситуации в Украине, пишет РИА Новости.

«Проблема в том, что просроченный украинский президент, терпящий очевидное поражение на поле боя, теперь уже открыто делает ставку исключительно на втягивание НАТО в прямой и не опосредованный конфликт с ядерной державой», — подчеркнул дипломат.

16 октября Владимир Зеленский представил свой «план победы» во время выступления в Верховной Раде. Этот план включает пять основных пунктов, среди которых значится снятие ограничений на удары по территории России и продолжение военных действий на ее территории. Президент Украины отметил, что второй, третий и четвертый пункты содержат секретные элементы, которые не были озвучены в открытом доступе, но были переданы союзникам Украины для их ознакомления. Позднее в его офисе уточнили, что в конфиденциальных частях «плана победы» подразумеваются удары по российским регионам.

Ранее Украина и США обсудили возможность ударов дальнобойным оружием вглубь России

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