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Зеленский захотел увидеть Украину в НАТО в международно признанных границах

Зеленский: Украина должна вступить в НАТО в международно признанных границах

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Nathan Howard/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что страны Запада предоставят Киеву приглашение на вступление в НАТО в международно признанных границах республики. Его слова приводит «Европейская правда».

Он считает, что юридически «никто признавать оккупированные территории территориями других государств не будет». По словам Зеленского, для него «принципиальной вещью» является приглашение Украины в НАТО во время конфликта с Россией, и чтобы оно было «в международно признанных границах».

Он снова подчеркнул, что Украина не обсуждает получение членства в НАТО в обмен на территории.

«Мы не обсуждаем это. Но считаю, что эти вбросы в медиа не случайны. Видимо, такие мнения у некоторых партнеров могут быть. Поэтому напрямую они не обсуждают этот вопрос со мной, но из-за медиа, разумеется, проверяют его градус. Думаю, здесь все зависит от общества Украины», — сказал Зеленский.

До этого Le Monde со ссылкой на источник писал, что Соединенные Штаты Америки больше не возражают против вступления Украины в НАТО. Согласно материалу издания, в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис, действующий лидер США Джо Байден в свой переходный период сможет активно действовать в вопросе приглашения Украины в НАТО. Однако, как считают эксперты, в случае победы республиканца Дональда Трампа «малейшая инициатива Байдена рискует усугубить ситуацию».

Ранее на Западе объяснили, что на самом деле подразумевает «план победы» Зеленского.

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