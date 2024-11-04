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В СНБО Украины заявили, что «солдаты КНДР» якобы попали под обстрел в Курской области

СНБО Украины: «военные из КНДР» якобы попали под обстрел в Курской области

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Korean Central News Agency/Korea News Service/AP

Военнослужащие КНДР якобы «попали под обстрел» на территории Курской области. С таким утверждением выступил директор Центра противодействия дезинформации СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины) Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

«Первые военные из КНДР попали под обстрел в Курской области», — написал Коваленко, не приведя никаких подробностей.

Российская сторона эту информацию не комментировала и не подтверждала.

31 октября государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в настоящее время в РФ якобы находятся около 10 тысяч военных из КНДР. По его словам, восемь тысяч северокорейских солдат пребывают на территории Курской области.

Глава американского внешнеполитического ведомства не смог предоставить никаких доказательств своих слов. Но это не помешало ему выразить уверенность, что уже «в ближайшие дни» военные из КНДР начнут принимать участие в боевых действиях против украинских формирований.

Ранее стало известно неожиданное последствие возможной отправки войск КНДР в Россию.

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