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На Западе задались вопросом, как Россия справляется с влиянием санкций

Экс-директор от РФ в МВФ: На Западе хотят понять, как РФ справляется с санкциями

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Ohde/face (признан в РФ иностранным агентом) to face (признан в РФ иностранным агентом)/Global Look Press

Крупные страны Запада очень хотят понять, как экономика России справляется с влиянием санкций, и по этой причине могли отправить в страну миссии Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил в интервью РИА Новости бывший исполнительный директор от РФ в МВФ Алексей Можин.

По словам Можина, за последние три года МВФ ежегодно обращался к властям России с просьбой подтвердить согласие на проведение консультаций и каждый раз такое согласие предоставлялось. В результате в сентябре этого года визит миссии должен был состояться, но он был отменен в день, на который был согласован старт консультаций.

Согласно информации Можина, против этих консультаций выступили несколько мелких европейских стран, в числе которых Литва и Финляндия. Руководители этих государств стали обвинять директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву. Тогда другие страны Европы были вынуждены согласиться на отмену консультаций.

Экс-директор подчеркнул, что российская экономика продемонстрировала мощь в условиях небывалых санкций.

Ранее Можин заявил, что МВФ молчит о проблемах коррупции в странах Запада.

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