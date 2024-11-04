В ВШЭ исключили, что США пойдут на денацификацию Украины после выборов

Ни один из кандидатов в президенты США в случае победы на предстоящих выборах не согласится на демилитаризацию и денацификацию Украины. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований при факультете мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, пишет РИА Новости.

Очередные выборы президента в США назначены на 5 ноября 2024 года. Претендентом на главный политический пост в стране от Республиканской партии стал Дональд Трамп. Демократическая партия, в свою очередь, выдвинула Камалу Харрис.

«На демилитаризацию и денацификацию Украины не пойдут добровольно ни администрация Камалы Харрис, ни администрация Дональда Трампа. И те, и другие будут выступать за то, чтобы киевский режим оставался антироссийским», — сказал эксперт.

По его мнению, оба политика хотят, чтобы Украина была тесно интегрирована с НАТО, даже если формально ее не примут в организацию.

В то же время Суслов выразил уверенность, что оба претендента на пост американского лидера в случае прихода к власти попытаются подтолкнуть Киев и Москву к началу мирных переговоров. Но им не удастся добиться урегулирования конфликта в таком формате, чтобы он устраивал все стороны, резюмировал аналитик.

Ранее Дональду Трампу предрекли судьбу экс-президента США Джона Кеннеди при попытке решить украинский конфликт.