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В Кишиневе объяснили, за счет чьих голосов победит Санду

Экс-вице-премьер Молдавии Муравский: Санду победит за счет голосов уехавших

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Vladislav Culiomza/Reuters

Майя Санду вновь стала президентом Молдавии за счет голосов тех граждан, которые покинули страну и не собираются возвращаться. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил бывший вице-премьер Александр Муравский.

По его словам, сейчас в Молдавии все решают те, кто уехал за границу и не собираются возвращаться или же вернутся только тогда, когда им тут создадут на родине хорошие условия.

Муравский особо отметил, что значительная часть молдаван не желает видеть Санду главой государства.

4 ноября Санду, которая лидирует во втором туре выборов главы государства, заявила, что впредь будет учитывать мнение своих противников. Она добавила, что обязуется быть президентом для всех, ведь стране необходимо объединение общества.

Как сообщили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии, после обработки 98% протоколов Санду получает 54,43% голосов, а бывший генпрокурор страны и кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло — 45,57%.

Ранее советник Санду обвинил Россию во вмешательстве в выборы президента Молдавии.

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