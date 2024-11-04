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Аналитик предрек полное сокращение помощи Киеву

Аналитик Латифоглу: Запад может полностью сократить помощь Украине в 2025 году

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Ukrainian Armed Forces/Reuters

Полное сокращение западной военной помощи Украине может с высокой долей вероятности произойти в 2025 году, рассуждения о необходимости мирных переговоров будут актуализированы в первом полугодии следующего года. Об этом заявил турецкий аналитик Серхат Латифоглу в интервью РИА Новости.

По его мнению, «ситуация на поле» не меняется в пользу Запада, несмотря на то, что Запад посылает туда вооружение и своих обученных наемников. 

Аналитик утверждает, что Украину вынудят приступить к мирным переговорам. Турецкая сторона в этом отношении старается предпринять шаги дипломатического посредничества, добавил Латифоглу.

До этого руководитель итальянского научно-исследовательского отдела аналитического центра SpecialEurasia Джулиано Бифолки (Giuliano Bifolchi) заявил, что победа Дональда Трампа на выборах президента в США предпочтительнее для Евросоюза из-за его обещаний прекратить конфликт на Украине.

Накануне старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель заявил, что внешняя политика Дональда Трампа в случае возвращения в Белый дом может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Украины.

Ранее в США заявили, что ВСУ могут сдаться в случае победы Трампа на выборах.

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