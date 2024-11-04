Провокационные высказывания в адрес России министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лэмми являются неприемлемыми, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого глава британского МИД обвинил Россию в том, что она с помощью распространения дезинформации «отравляет мир». Лэмми возложил на российские власти ответственность за разжигание протестов в Европе и назвал сдерживание Москвы своей личной миссией.

Российский посол призвал британского министра больше следить за выражениями и не допускать невежливости. Келин подчеркнул, что Лэмми больше не является оппозиционным членом парламента и поэтому должен придерживаться дипломатических правил.

В сентябре заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что Лэмми лжет, когда обещает, что Лондон будет 100 лет оказывать Украине поддержку.

Ранее глава МИД Британии намекнул на разрешение Украине ударов вглубь России.