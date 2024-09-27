Глава МИД Британии намекнул на разрешение Украине ударов вглубь России

Украину нужно обеспечить всем необходимым до зимы. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми, отвечая на вопрос о разрешении ВСУ наносить удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием, передает n-tv.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни и недели мы будем в очень сильной позиции, чтобы обеспечить Украину всем необходимым по мере приближения суровой зимы 2025 года», — заявил он.

27 сентября журналист Руслан Осташко объяснил, почему США и их союзники не торопятся давать Киеву разрешение бить дальнобойными ракетами по территории России. По его словам, внутри западного общества нет единой позиции по теме Украины. Все обсуждения на сегодняшний день сводятся к заявлению президента РФ Владимира Путина о том, что применение дальнобойного оружия странами НАТО будет означать прямое вмешательство альянса в конфликт, отметил обозреватель.

Ранее Bloomberg узнал, что поставки оружия Киеву в 2025 году оказались под угрозой.