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В посольстве Молдавии в Москве закончились бюллетени для голосования

В Московских участках на выборах президента Молдавии закончились бюллетени

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Aurel Obreja/AP

На двух избирательных участках в Москве во время второго тура выборов президента Молдавии закончились бюллетени, из-за чего сотни граждан Молдавии не смогли осуществить свое право голоса. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ЦИК Молдавии выделил лишь 10 тысяч бюллетеней для московских участков, и этого количества оказалось недостаточно для всех желающих проголосовать. У посольства Молдавии, где расположены избирательные участки, скопилось множество граждан, не сумевших реализовать свое право.

Они высказали недовольство по поводу того, что голосование было затянуто, и обвинили действующего президента Майю Санду в манипуляциях во время выборов. Люди выражали свое негодование, называя происходящее издевательством и скандируя «Долой Санду!». Некоторым молдавским гражданам в России пришлось за собственный счет ехать в Минск и Азербайджан, чтобы все же отдать свои голоса на выборах.

До этого сообщалось, что во втором туре президентских выборов в Молдавии по состоянию на 20:00 по местному времени (21:00 мск) голоса отдали свыше 300 тысяч граждан, проживающих за границей, что является историческим рекордом.

Ранее Стояногло рассказал о своих первых действиях в случае победы на выборах.

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