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Захарова объяснила, почему в МИД появился Департамент европейских проблем

Захарова: Департамент европейских проблем появился из-за изменений в геополитики

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Департамент общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России был переименован в Департамент европейских проблем в связи с изменившимися геополитическими условиями и необходимостью к ним адаптироваться. Об этом сообщила ТАСС официальная представительница МИД РФ Мария Захарова.

«Это связано с изменением геополитических реалий и необходимостью адаптации под них деятельности МИД. Причина — очевидная деградация структур многостороннего сотрудничества в Европе», — отметила дипломат.

На сайте Министерства иностранных дел России указано, что новым руководителем департамента европейских проблем стал Владислав Масленников, который ранее возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества. Масленников, родившийся в 1969 году, свободно владеет английским, нидерландским и французским языками.

3 ноября Министерство иностранных дел России изменило название Департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) на Департамент европейских проблем (ДЕП). Это стало известно благодаря обновленной структуре министерства.

Новое ведомство продолжит заниматься вопросами, касающимися международных европейских организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы, Евросоюз и НАТО. Россия будет рассматривать страны Европейского Союза как недружественные, в то время как Североатлантический альянс (НАТО) воспринимается как враждебный блок.

Ранее в Москве переименовали департамент строительства.

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