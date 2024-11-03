Стало известно о последствиях выборов в США для Украины

Новый президент США окажет значительное влияние на украинский конфликт при любом исходе выборов в Соединенных Штатах. Об этом пишет издание The Conversation.

«Кто бы ни победил, новый президент имеет потенциал радикально изменить ход... (конфликта - прим. ред.)», - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украина впервые предприняла рискованное вторжение на территорию России, захватив часть территории в Курской области. В то же время Украина продолжает просить Запада дать разрешение на использование западного оружия большей дальности для ударов по целям в глубине российской территории.

По оценке газеты, украинские власти стремятся усилить позиции Украины в преддверии выборов в США.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн выразил мнение, что Вооруженные силы Украины могут капитулировать в случае победы Трампа. Публицист Кристофер Колдуэлл также заявлял, что новый президент США будет вынужден сократить объемы помощи Киеву, поскольку не сможет сопротивляться давлению, оказываемому американским обществом.

Ранее в США выступили против увеличения помощи Украине.