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Глава Гагаузии отдала свой голос «против диктатуры»

Глава Гагаузии Гуцул проголосовала на выборах против диктатуры

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Максим Блинов/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул проголосовала на выборах в Молдавии, заявив, что отдала свой голос «против диктатуры». Об этом Гуцул сообщила журналистам, передает ТАСС.

По словам Гуцул, она «проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях».

До этого действующий президент Молдавии Майя Санду после того, как проголосовала на втором туре выборов, не стала отвечать на вопросы журналистов.

3 ноября в Молдавии начался второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов, а Александр Стояногло — 25,95% голосов.

Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение и передали эту информацию общественной организации Promo-LEX.

Считается, что шансы кандидатов в президенты Молдавии — действующего главы государства Майи Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло — практически равны. Однако в сети появились три вероятных сценария исхода президентских выборов в Молдавии. В каждом побеждает Майя Санду.

Ранее Выборы в Молдавии признали состоявшимися.

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