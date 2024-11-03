Глава Гагаузии отдала свой голос «против диктатуры»

Глава Гагаузии Евгения Гуцул проголосовала на выборах в Молдавии, заявив, что отдала свой голос «против диктатуры». Об этом Гуцул сообщила журналистам, передает ТАСС.

По словам Гуцул, она «проголосовала против диктатуры и преследования оппозиции, против запугивания несогласных и цензуры в СМИ и социальных сетях».

До этого действующий президент Молдавии Майя Санду после того, как проголосовала на втором туре выборов, не стала отвечать на вопросы журналистов.

3 ноября в Молдавии начался второй тур президентских выборов. В первом туре голосования 20 октября действующий глава государства Майя Санду набрала 42,49% голосов, а Александр Стояногло — 25,95% голосов.

Наблюдатели, которые следят за проведением президентских выборов в Молдавии, зафиксировали 141 нарушение и передали эту информацию общественной организации Promo-LEX.

Считается, что шансы кандидатов в президенты Молдавии — действующего главы государства Майи Санду и экс-генпрокурора страны Александра Стояногло — практически равны. Однако в сети появились три вероятных сценария исхода президентских выборов в Молдавии. В каждом побеждает Майя Санду.

Ранее Выборы в Молдавии признали состоявшимися.