В Русской зарубежной церкви высказались о выборах президента в США

Русская православная церковь заграницей занимала и занимает нейтральную политическую позицию по поводу президентских выборов в Соединенных Штатах, но призывает к исполнению гражданского долга и молитве о воле Божией. Об этом РИА Новости заявил управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган.

«В Русской зарубежной церкви всегда занимали нейтральные позиции в политических вопросах. У нас не принято говорить на эти темы ни с церковных амвонов, ни где-либо еще», — сказал он.

Ган отметил, что в церкви не ощущается каких-либо серьезных разделений на этой почве.

«Отчасти это из-за того, что мы стараемся сосредоточиться на том, что или, вернее, кто нас объединяет. Это Христос и Его евангельские заветы», – заключил представитель РПЦЗ.

Накануне зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что американские выборы ничего не изменят, так как «позиции кандидатов отражают двухпартийный консенсус о необходимости поражения» Российской Федерации.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в США заявили о желании богатых американцев уехать из страны в преддверии выборов.