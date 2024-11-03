Посол России рассказал о контактах Украины с повстанцами в Мали

Посол России в Бенине и Того Игорь Евдокимов заявил в интервью РИА Новости, что власти этих стран обратили внимание на контакты Украины с находящимися на территории Мали повстанцами, хотя официально не заявляли об этом.

По словам дипломата, российское посольство регулярно обращает внимание МИД Бенина и Того на действия Украины по подрыву стабильности и безопасности на африканском континенте. Евдокимов отметил, что ситуация на севере Бенина и Того остается напряженной, и российская дипмиссия фиксирует сообщения о нападениях в обеих странах со стороны радикальных исламистов, происходящих преимущественно с территории Буркина-Фасо.

В октябре французская газета Monde со ссылкой на источники писала, что украинская разведка активизировала свои связи с террористами альянса вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA в Мали с начала 2024 года после взятия армией Мали города Кидаль. По данным журналистов, несколько боевиков CSP-DPA отправились на Украину, где их учили обращаться с беспилотниками, а также познакомили террористов с их производством.

Ранее Евдокимов заявил об интересе Бенина к сотрудничеству с Россией по модернизации армии.