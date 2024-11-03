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Медведев назвал продукцию компании Apple хорошей техникой

Медведев: Apple — хорошая техника, но компания помогает спецслужбам США

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Продукция компании Apple — хорошая техника, но американская корпорация помогает спецслужбам Соединенных Штатов. В этом заявил зампредседателя Совета безопасности России в интервью RT.

«Нужно понимать одно: Apple служит своей стране. Зарабатывает для своей страны деньги и помогает своим спецслужбам», — сказал он.

31 октября сообщалось, что в случае, если компания Apple не разрешит установку российских программ на свои устройства, на продукцию Apple в России могут быть введены дополнительные пошлины и сборы. Это может сделать продукцию бренда еще более дорогой и менее конкурентоспособной на рынке. Такие поправки могут быть рассмотрены ко второму чтению законопроекта, обязывающего продавать гаджеты только с возможностью установки на них российских приложений.

Основанием для разработки законопроекта стала политика американской компании Apple, ограничивающая предустановку сторонних программ на свои устройства.

Ранее ФСБ вскрыла «разведывательную акцию» спецслужб США со смартфонами Apple.

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