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В США спрогнозировали, каким будет возможное президентство Трампа

Эксперт Шрайвер: второе президентство Трампа будет безрассудным

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Marco Bello/Reuters

Возможное второе пребывание Дональда Трампа на посту президента США будет безрассудным. Об этом заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Второе президентство Трампа в геополитическом и военном плане будет как минимум таким же безрассудным, как и первое», — отметил он.

Шрайвер обратил внимание своих читателей на то, что в годы президентства Трампа на Украине построили лаборатории по производству биологического оружия и секретные базы.

Аналогичные последствия за собой повлечет и возможная победа соперницы Трампа — Камалы Харрис, добавил эксперт.

31 октября сообщалось, что Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей в колеблющихся штатах Мичиган и Пенсильвания, в то время как Трамп лидирует в колеблющейся Северной Каролине. Колеблющиеся штаты важны для кандидатов в президенты США, поскольку могут принести лидеру необходимые для победы голоса.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее американцы сочли, что Трамп не примет возможное поражение на выборах.

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Выборы в США - 2024
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