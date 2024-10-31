Харрис обходит Трампа в двух колеблющихся штатах

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис, которая борется за пост президента страны в качестве представителя Демократической партии, опережает республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки избирателей в колеблющихся штатах Мичиган и Пенсильвания, в то время как Трамп лидирует в колеблющейся Северной Каролине. Это следует данных, опубликованных компанией YouGov.

29% опрошенных поддержали Харрис в Мичигане против 45%, отдавших предпочтение представителю Республиканской партии. В Пенсильвании в пользу Харрис высказалось 48% респондентов против 47%, поддержавших Трампа.

31 октября издание Newsweek писало, что в Соединенных Штатах зафиксирована резкая активность голосующих на президентских выборах женщин. По информации источника, в досрочном голосовании количество женщин превышает мужчин. Из более чем 58 млн бюллетеней 54% были поданы женской половиной американской граждан, 44% — мужчинами. В материале сказано, что если мужчины останутся дома, то президентом США станет Харрис. При этом в публикации сказано, что «сторонники Дональда Трампа нервничают».

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что действующий президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Ее соперником стал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые после покушения даст интервью.