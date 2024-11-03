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Харрис обогнала Трампа по поддержке избирателей в колеблющемся Мичигане

Rasmussen: Харрис опередила Трампа по поддержке в колеблющемся штате Мичиган

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Kevin Lamarque, Jeenah Moon/Reuters

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис впервые — на 1% — опередила своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа в колеблющемся штате Мичиган. Об этом сообщает социологическая компания Rasmussen Reports.

Если бы выборы проводились 2 ноября, то 49% вероятных избирателей в Мичигане поддержали бы Харрис, а Трампа — 48%, поделилась компания итогами телефонного и онлайн-опроса.

«Один процент заявил, что проголосовал бы за другого кандидата, а два процента еще не определились», — говорится в публикации.

В предыдущих опросах, которые проводились в сентябре и октябре, Харрис и Трамп разделили по 48% голосов.

Опрос 908 вероятных избирателей Мичигана проводился с 24 октября по 1 ноября 2024 года, добавили в компании.

31 октября сообщалось, что Харрис опережает Трампа по уровню поддержки избирателей в колеблющихся штатах Мичиган и Пенсильвания, в то время как Трамп лидирует в колеблющейся Северной Каролине. Колеблющиеся штаты важны для кандидатов в президенты США, поскольку могут принести лидеру необходимые для победы голоса.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее Харрис призвала лишить Трампа права участвовать в выборах.

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Выборы в США - 2024
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