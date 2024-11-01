Харрис призвала лишить Трампа права участвовать в выборах

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Камала Харрис заявила, представитель республиканцев Дональд Трамп должен быть лишен права баллотироваться на пост главы США. Слова Харрис передает ТАСС.

Так Харрис прокомментировала заявление Трампа, который назвал республиканку Лиз Чейни, поддержавшую демократку на выборах, «радикально настроенным ястребом войны», а также задался вопросом, как бы она себя повела, если бы на нее было «направлено ружье».

Харрис заявила, что тот, кто собирается стать американским президентом и использует «подобную жесткую риторику, очевидно неспособен и негоден к тому, чтобы быть главой США». По ее мнению, «это должно быть дисквалифицирующим фактором».

20 октября Дональд Трамп на своем митинге «уволил» Камалу Харрис.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

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