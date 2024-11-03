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В США готовятся к попыткам дестабилизации со стороны других стран после выборов

WP: Вашингтон готовится противостоять попыткам дестабилизировать ситуацию в США

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Emily Elconin/Reuters

В Вашингтоне готовятся к попыткам государств дестабилизировать ситуацию в США после выборов американского президента. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

«Пентагон готовится к «ряду сценариев», которые могут произойти между днем выборов и инаугурацией следующего президента 20 января», — пишет газета со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны.

Администрация нынешнего президента США Джо Байдена «находится в состоянии повышенной готовности», отмечает издание.

Накануне сообщалось, что Национальная гвардия штата Вашингтон окажет поддержку правоохранительным органам в обеспечении общественной безопасности на выборах президента США. В заявлении на сайте местного губернатора Джея Инсли подчеркивалось, что «это мера предосторожности».

В конце октября газета The Times со ссылкой на опрос YouGov писала о том, что более 25% жителей США уверены в том, что в стране может начаться гражданская война после президентских выборов. Около четверти (27%) жителей США посчитали возможными вспышки насилия в штатах.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Трамп был официально объявлен кандидатом в президенты от республиканцев 15 июля во время 43-го национального съезда партии. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее в США заявили о желании богатых американцев уехать из страны в преддверии выборов.

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Выборы в США - 2024
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