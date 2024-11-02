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В Госдуме прокомментировали решение президента Чехии разрешить гражданам присоединиться к ВСУ

Слуцкий: Павел подписал смертный приговор для отправившихся в ряды ВСУ чехов

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Petrov Sergey/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале назвал решение президента Чехии Петра Павела разрешить гражданам страны присоединиться к ВСУ смертным приговором.

По словам Слуцкого, Павел «подписал своим согражданам смертный приговор» ради амбиций США и Киева.

«Зеленский спит и видит, чтобы иностранных легионеров было как можно больше в ВСУ. Отметка «до последнего украинца» почти достигнута, а ситуация на поле боя для хунты только ухудшается», — пояснил депутат.

Он добавил, что отправка 60 чехов на фронт точно не изменит сложившуюся на нем ситуацию.

До этого ТАСС со ссылкой на чешское радио сообщало, что президент Чехии Петр Павел позволил десяткам граждан страны присоединиться к украинским войскам.

По информации журналистов, в целом власти Чехии получили более 180 обращений от жителей с просьбой позволить им принять участие в боевых действиях. Сколько именно запросов было отклонено, в публикации не уточняется.

Ранее Кадыров отреагировал на сообщения о черном рынке пленных солдат ВСУ.

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