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Такер Карлсон рассказал о своей встрече с «демоном»

Журналист Такер Карлсон заявил, что подвергся нападению «демона»

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Бывший ведущий американского телеканала Fox News, журналист Такер Карлсон рассказал о своей встрече с «демоном». Об этом пишет британская газета The Guardian.

Карлсон сделал соответствующее заявление во время съемок для документального фильма «Христианство». Недавно на платформе YouTube был опубликован проморолик к картине, в который попал отрывок беседы журналиста с представителем некоммерческой организации First Things Foundation Джоном Хирсом.

В ходе разговора Хирс спросил у экс-ведущего Fox News, считает ли он, что «существование зла побуждает людей думать о добре». Карлсон ответил, что в прошлом сам испытал этот феномен.

«На меня напали, когда я спал с женой и четырьмя собаками, и изуродовали, физически изуродовали», — сказал он.

По словам журналиста, его атаковал «демон» или некое невидимое существо. В результате на теле Карлсона остались следы от когтей, которые впоследствии стали шрамами.

Бывший ведущий Fox News добавил, что позже рассказал о произошедшем своему помощнику — христианину-евангелисту. Тот заявил, что подобные инциденты случаются, «когда на людей в постели нападают демоны».

Как отметил Карлсон, та ситуация стала для него «трансформирующим опытом». После этого у журналиста появилось сильное желание прочитать Библию, говорится в материале.

Ранее Такер Карлсон высказался о возможной победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США.

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