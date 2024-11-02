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В Греции назвали безумными призывы начать войну с Турцией

Премьер Греции Мицотакис назвал безумными призывы начать войну с Турцией

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Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал «безумными» призывы начать войну с Турцией. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала Skai.

«Некоторые люди предлагают нам начать войну с Турцией. Мы слышали это, и мы слышали это в парламенте. Это неприемлемые идеи», — подчеркнул политик.

По словам Мицотакиса, сейчас отношения между Грецией и Турцией можно назвать хорошими. Вместе с тем Мицотакис напомнил об укреплении армии страны после прихода его партии к власти в 2019 году.

«Но обсуждать и изучать возможность, прежде всего, убедить Турцию в том, что турецкий ревизионизм не может в конечном итоге привести к решению — это то, что я обязан сделать», — отметил он.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил ,что Анкара и Афины могут снизить риск конфликтов в регионе только путем переговоров. Он также подчеркнул, что Турция стремится к справедливости и «не покушается ни на чью землю».

В течение долгих лет Греция и Турция не могут урегулировать спорные вопросы, оказываясь из-за них на грани вооруженного конфликта. В частности, речь идет о демилитаризации греческих островов, а также положении турецкого меньшинства, которое греческие власти называют мусульманским.

Ранее Турция и Греция подписали декларацию о дружбе и добрососедстве.

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