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Турция и Греция подписали декларацию о дружбе и добрососедстве

Турция и Греция подписали декларацию об отношениях дружбы и добрососедства

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Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Президент Турции и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время очной встречи подписали декларацию об отношениях дружбы и добрососедства, рассказал глава греческого кабмина на совместной пресс-конференции, передает ТАСС.

Премьер Греции отметил, что декларация подписана спустя 100 лет после Лозаннского договора, который оформил распад Османской империи и закрепил турецкие территории в сегодняшних границах. Мицотакис подчеркнул, что подписанная декларация устанавливает ориентиры диалога между Грецией и Турцией, а также определяет сотрудничество в региональном и международном плане.

Также греческий премьер-министр рассказал, что весной посетит Анкару пред тем, как встретиться с турецким лидером в июле 2024 года на саммите НАТО в Вашингтоне.

До этого Эрдоган заявил, что между Турцией и Грецией нет проблем, которые не могут быть решены.

Летом этого года Турция и Греция договорились «перезагрузить» двусторонние отношения и возобновить переговоры для урегулирования всех спорных вопросов, — в частности, стороны ведут многолетний спор вокруг островов в Эгейском море и кипрского вопроса.

Ранее Эрдоган предрек суд человечества над Израилем.

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