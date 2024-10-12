Эрдоган заявил, что Турция и Греция решат вопросы с помощью переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что направит главу турецкого МИД Хакана Фидана в Афины для ведения переговоров по спорным вопросам, в том числе по Эгейскому морю. Об этом сообщает РИА Новости.

«После выборов 2023 года возникло понимание того, сможем ли мы решить текущую хроническую проблему между Грецией и Турцией путем квалифицированных переговоров», — заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, совместно с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом Анкара оказала политическую поддержку переговорному процессу, тогда как турецкое министерство иностранных дел ведет исследование.

По словам турецкого президента, снизить риск конфликтов в регионе две страны могут только путем переговоров. Также Эрдоган подчеркнул, что Турция стремится к справедливости и «не покушается ни на чью землю».

В течение долгих лет Греция и Турция не могут урегулировать спорные вопросы, оказываясь на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Так, среди проблемных вопросов — демилитаризация греческих островов, а также положение турецкого меньшинства, которое Греция называет мусульманским.

В августе польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что война между Турцией и Грецией из-за Кипра может привести к распаду Североатлантического альянса.

Ранее Путин подтвердил, что ждет встречу с Эрдоганом.