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Финансирование программы госнацполитики увеличили почти на треть

Финансирование программы по реализации госнацполитики в РФ увеличили почти на треть

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Финансовую поддержку федеральной программы «Реализация государственной национальной политики» увеличили почти на треть. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании V Всероссийского форума Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) «Народы России», речь идет о финансировании проекта в ближайшие три года — с 2025 по 2027 год.

«Проектом федерального бюджета на предстоящую трехлетку мы увеличили объем ежегодного финансирования госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» почти на треть», — пояснила она.

В материалах к проекту федерального бюджета на следующий год указано, что на выполнение программы выделят 13,4 млрд рублей, соответственно, более 4 млрд рублей ежегодно. Этот показатель на 1 млрд выше, чем параметр 2024 года.

При планировании бюджета на 2024 год в материалах сообщалось, что на реализацию программы с 2024 по 2026 год выделят 9,3 млрд рублей — по 3,1 млрд рублей ежегодно.

Также Голикова заявила, что субсидию на укрепление единства российской нации получат более 60 регионов.

Ранее Путин утвердил особенности исполнения бюджетов в 2025 году.

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