В Великобритании избрали лидера Консервативной партии

Бывшего министра бизнеса и торговли Великобритании Кеми Баденок избрали новым лидером оппозиционной Консервативной партии. Об этом заявил телеканалу Sky News председатель «Комитета 1922», объединяющего рядовых парламентариев-консерваторов, Боб Блэкман.

Она набрала 53 806 голосов, а ее конкурент Роберт Дженрик — 41 388 голосов, отметил Блэкман.

Баденок была министром бизнеса и торговли Великобритании. Новый пост она заняла спустя четыре месяца после поражения тори на парламентских выборах. В июле 2024 года к власти в Британии пришла Лейбористская партия. Бывший лидер Риши Сунак заявил, что собрался покинуть свой пост после того, как был выбран новый глава.

До этого доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин объяснил поражение консерваторов на выборах в Великобритании кризисом в партии.

По словам эксперта, Риши Сунаку на посту премьер-министра Великобритании также не хватило харизмы, опыта и «твердой руки» бывшего премьера Маргарет Тэтчер, что тоже послужило причиной поражения Консервативной партии.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.