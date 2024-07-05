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Эксперт раскрыл причины поражения консерваторов на выборах в Великобритании

Эксперт Топорнин: консерваторы проиграли в Британии из-за кризиса в партии

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DARREN STAPLES/Pool/REUTERS

Консервативная партия Великобритании, проигравшая лейбористам на парламентских выборах, находится в кризисе, который начался еще со времен процесса выхода страны из ЕС, Brexit. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

«Видимо, партия попала в кризис, из которого ей предстоит выходить. Это началось все с брекзита и до сих пор продолжается», — подчеркнул он.

По словам эксперта, Риши Сунаку на посту премьер-министра Великобритании также не хватило харизмы, опыта и «твердой руки» бывшего премьера Маргарет Тэтчер, что тоже послужило причиной поражения Консервативной партии.

Топорнин назвал провалом результат Консервативной партии на выборах в парламент, где она получит 100-150 мест.

До этого Сунак заявил, что покинет свой пост по итогам парламентских выборов в стране, на которых победили представители Лейбористской партии.

Ранее в Британии сообщили о запугивании кандидатов в ходе выборов.

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