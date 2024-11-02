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Штабу Камалы Харрис пришлось оправдываться за слова об ориентации Илона Маска

Штабу Харрис пришлось оправдываться за Уолца и его слова об ориентации Маска

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Kirsty Wigglesworth/AP

Предвыборному штабу кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис пришлось оправдываться за кандидата на пост вице-президента Тима Уолца за то, что он оговорился и назвал американского бизнесмена Илона Маска представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает The New York Post.

Предвыборный штаб Харрис заявил газете, что один из присутствующих на митинге в штате Мичиган начал громко оскорблять Маска, когда кандидат в вице-президенты заговорил о нем.

По словам представителя штаба, Уолц начал смеяться и запнулся, но не называл Маска человеком нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Илон Маск неоднократно публично выражал свою поддержку кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу. В октябре миллиардер заявил, что многие бывшие сторонники демократов на грядущих выборах проголосуют за республиканца.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. За пост главы государства будут бороться кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Камала Харрис. Трамп уже занимал пост президента США в период с 2017 по 2021 год.

Маск предрек «веселый период» для США при победе Трампа.

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Выборы в США - 2024
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