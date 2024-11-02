Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Крыму предупредили о «скрытой» схеме поставок дальнобойного оружия Украине

Константинов: у Запада есть скрытая схема поставок дальнобойного оружия ВСУ

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

У стран Запада есть «скрытая» схема поставок дальнобойного оружия Украине, а все разговоры о запретах – не более, чем создание алиби. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах — не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают. А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам», — предупредил Константинов.

Он подчеркнул, что у власти на Украине находятся беспринципные люди, которые будут наносить удары везде, где достанут и любым доступным оружием. В связи с этим он призвал не недооценивать угрозы и пресекать любые поползновения наносить удары вглубь российской территории.

Политик отметил, что Запад намерен играть в долгую, изматывая Россию. Тот факт, что на Украине разрушаются инфраструктура и исчезает народ, его не интересует. Чтобы нанести поражение России, западные государства готовы обречь Украину на уничтожение, утверждает Константинов.

До этого бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал союзников Киева «помочь Украине победить Россию», поскольку в противном случае Запад испытает «глобальные последствия» в виде атаки Китая на Тайвань.

Ранее журналист указал на изменение в поведении Запада на фоне успехов ВС РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами