У стран Запада есть «скрытая» схема поставок дальнобойного оружия Украине, а все разговоры о запретах – не более, чем создание алиби. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«У западных хозяев киевского режима есть скрытая схема поставок оружия. Все заявления о запретах — не более, чем создание себе алиби. А на самом деле, завтра доставят западные ракеты на Украину в разобранном виде, а послезавтра Киев заявит, что они свои ракеты производят и уже испытывают. А потом эти ракеты с украинской маркировкой полетят по нашим городам», — предупредил Константинов.

Он подчеркнул, что у власти на Украине находятся беспринципные люди, которые будут наносить удары везде, где достанут и любым доступным оружием. В связи с этим он призвал не недооценивать угрозы и пресекать любые поползновения наносить удары вглубь российской территории.

Политик отметил, что Запад намерен играть в долгую, изматывая Россию. Тот факт, что на Украине разрушаются инфраструктура и исчезает народ, его не интересует. Чтобы нанести поражение России, западные государства готовы обречь Украину на уничтожение, утверждает Константинов.

До этого бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс призвал союзников Киева «помочь Украине победить Россию», поскольку в противном случае Запад испытает «глобальные последствия» в виде атаки Китая на Тайвань.

Ранее журналист указал на изменение в поведении Запада на фоне успехов ВС РФ.